Зеленский допустил начало мирных переговоров с Россией без выхода на границы 1991 года

Об этом украинский президент заявил во время интервью CBS News.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил начало мирных переговоров с Россией без выхода на границы 1991 года. Об этом он заявил в интервью CBS News.

Зеленский допустил, что президент России Владимир Путин будет готов к диалогу, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут выйти на границы 2022 года. При этом он подчеркнул, что для этого потребуются не только военные шаги со стороны Киева, но и «полная торговая блокада России с остальным миром».

«Победить — это помочь Украине победить экономически, быть сильной на поле боя и помочь политически. Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем», — заявил Зеленский.