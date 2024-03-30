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В Госдуме допустили, что кураторы теракта в «Крокусе» скрываются в США
Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев допустил, что кураторы теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» могут находиться в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев допустил, что кураторы теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» могут находиться в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным СК, террористы после преступления поехали в сторону границы с Украиной, чтобы пересечь ее и получить вознаграждение от кураторов. Следователи проверяют причастность украинских спецслужб к организации и финансированию теракта.

«Это только первые признательные показания исполнителей теракта. Уверен, следствие еще назовет россиянам фамилии киевских организаторов, а потом — и их заокеанских кураторов», — отметил Ивлев.

По его словам, США «навязывают» остальному миру версию причастности к теракту в «Крокусе» ИГ* (*запрещенная в РФ террористическая организация), однако кураторы «могут оказаться в Вашингтоне, несмотря на их лицемерные соболезнования».

Напомним, число погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта возросло до 144 человек.

Подробнее о теракте можно прочитать в нашем сюжете.