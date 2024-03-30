Рязанцы смогут понаблюдать за редкой кометой Понса-Брукса

Астроном Ярослав Турилов рассказал, что жители России смогут понаблюдать за редкой кометой Понса-Брукса. Желающим он посоветовал вооружиться биноклем или телескопом, сообщают «Известия».

Астроном Ярослав Турилов рассказал, что жители России смогут понаблюдать за редкой кометой Понса-Брукса. Желающим он посоветовал вооружиться биноклем или телескопом, сообщают «Известия».

По его словам, космический объект можно заметить ночью в западной части неба, но для этого нужно быть в темном месте с открытым горизонтом. Сейчас комета видна в созвездии Овна. После захода Солнца оно быстро скрывается за линией горизонта, поэтому посмотреть на комету времени будет немного.

«Для ее наблюдения нужно оказаться где-то, где темно, посмотреть на запад. Запад должен быть открыт, должно быть безоблачное небо и нужен хотя бы бинокль, а лучше даже небольшой любительский телескоп», — отметил астроном.

Комету Понса-Брукса впервые открыл в 1812 году француз Жан-Луи Понс, а через 70 лет ее «переоткрыл» американский астроном Уильям Брукс.