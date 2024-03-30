После теракта в «Крокусе» Таджикистан усилил работу с мигрантами

После трагических событий в подмосковном «Крокус Сити Холле» Таджикистан усилил работу с трудовыми мигрантами, чтобы не допустить их вовлечения в экстремистские сообщества.

После трагических событий в подмосковном «Крокус Сити Холле» Таджикистан усилил работу с трудовыми мигрантами, чтобы не допустить их вовлечения в экстремистские сообщества. Об этом сообщила РИА Новости замминистра труда, миграции и занятости населения республики Шахноза Нодири.

«Власти Таджикистана усилили разъяснительную и профилактическую работу с трудовыми мигрантами после теракта в „Крокус сити холле“ 22 марта для недопущения их вовлечения в экстремистские сообщества в различных странах, где есть наши мигранты, особенно в России, а также в самой стране», — отметила она.

Нодири добавила, что такая работа велась всегда, но ее усилили после случившегося, особенно сейчас, когда экстремисты используют соцсети для вербовки.

В настоящее время в Таджикистане уменьшилось число мигрантов, желающих выехать в Россию.

Напомним, ранее глава Рязанского областного таджикского центра прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле».