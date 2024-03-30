Мошенники с помощью «курьера» похитили у 83-летней рязанки 1,5 миллиона рублей

Пожилая рязанка стала жертвой мошенников по известной схеме «родственник в беде».

Оперативники уголовного розыска задержали жителя Московской области, причастного к хищению 1,5 млн рублей у рязанской пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пожилая рязанка стала жертвой мошенников по известной схеме «родственник в беде». На стационарный телефон ей позвонил злоумышленник, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее родственница стала виновницей в ДТП с пострадавшими. Якобы для освобождения ее от уголовной ответственности нужно срочно передать деньги и вещи мужчине, который приедет за ними.

Пенсионерка передала курьеру сумку с предметами первой необходимости и личными сбережениями — 1,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Выяснилось, что за сумкой приехал обычный работник курьерской службы, которого телефонные аферисты использовали в своих интересах. Курьер приехал в Подольск и передал посылку молодому человеку. Рязанские полицейские выехали на место, там установили личность и разыскали соучастника мошеннической схемы, 19-летнего неработающего жителя районного центра.

Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что решился на это ради легкого заработка в виде процента от похищенной суммы. Полученную сумку с вещами он выбросил, а почти все деньги перевел через банкомат своим кураторам.

Доказана причастность молодого человека как минимум к двум фактам мошенничества на территории Подмосковья. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Расследование уголовного дела продолжается.