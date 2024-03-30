Мать одного из террористов из «Крокуса» рассказала о его прошлой судимости

Мужчина имеет судимость в Таджикистане за развратные действия. Об этом рассказала его мать Муассар Заргарова.

Мать террориста Шамсидина Фаридуни*, который 22 марта был одним из напавших на «Крокус Сити Холл» заявила, что у ее сына есть судимость за развратные действия. Видео опубликовал РЕН ТВ.

Мужчина имеет судимость в Таджикистане за развратные действия. Об этом рассказала его мать Муассар Заргарова.

«Он в десятом классе побывал в тюрьме. Да, статья 142. После тюрьмы он работал в хлебопекарне», — рассказала женщина.

По ее словам, потом он уехал Россию и хотел там жениться.

* Внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Напомним, число погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта возросло до 144 человек.

Подробнее о теракте можно прочитать в нашем сюжете.