Бастрыкин поручил возбудить дело после выпадения пассажира из автобуса в Рязани

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о небезопасном оказании транспортных услуг в Рязани. Об этом сообщает Информационный центр СК России в субботу, 30 марта.

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о небезопасном оказании транспортных услуг в Рязани. Об этом сообщает Информационный центр СК России в субботу, 30 марта.

В соцсетях сообщается, что 28 марта водитель рязанского автобуса начал движение от остановки, не дождавшись окончания посадки пассажиров. В итоге пожилой мужчина упал на асфальт. На замечание водитель отреагировал агрессивно.

Организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.