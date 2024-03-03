В Ростовской области из-за отравления бытовым газом погибли пять человек

В Ростовской области из-за отравления бытовым газом погибли пять человек. Об этом сообщили в Telegram-канале «Ростовский следком».

По данным ведомства, происшествие случилось в городе Каменске-Шахтинском. Отмечается, что в СК поступило сообщение об обнаружении в арендованной квартире тел 31-летнего мужчины, 27-летней женщины и трех детей пяти, семи и девяти лет с признаками отравления бытовым газом.

Как отметили в СК, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Уточняется, что следователи осмотрели место происшествия. Во время проверки изъяли газовое оборудование и иные предметы, имеющие значение для следствия. Назначено проведение необходимых экспертиз.