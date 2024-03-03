В Госдуме поддержали запрет рекламы с интимными сценами во время детских показов

Член комитета Госдумы по семье Виталий Милонов заявил, что в кинотеатрах никакого интима и эротики в детском кино или перед ними в рекламе других фильмов быть не должно.

В Госдуме поддержали запрет рекламы с интимными сценами во время детских показов. Об этом заявил РИА Новости член комитета Госдумы по семье Виталий Милонов

По его словам, в кинотеатрах никакого интима и эротики в детском кино или перед ним в рекламе других фильмов быть не должно.

«С трудом могу представить постельную сцену во время детского сеанса. Разве что доктор Айболит может подойти к постели больного зайчонка и дать микстуру. Ну, конечно, я считаю, что никакого интима и эротики в детских фильмах или перед ними в кинотеатрах быть не должно», — передало РИА Новости слова Милонова.

При этом, по словам агентства, депутат отметил, что думает, что их там и сейчас нет.

Отмечается, что ранее «Говорит Москва» сообщала, что депутаты Госдумы готовили обращение в прокуратуру с требованием запретить рекламу фильмов с постельными сценами во время детских сеансов.