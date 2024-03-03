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В деревне Рязанской области заметили скопление «снежных блох»
Эколог, кандидат географических наук, доцент Виолетта Черная объяснила скопление мелких насекомых на снегу в лесу около деревни Полково в Рязанской области.

Эколог, кандидат географических наук, доцент Виолетта Черная объяснила скопление «снежных блох» в лесу около деревни Полково в Рязанской области. Об этом она рассказала «КП-Рязань».

По данным издания, местные жители забили тревогу, когда увидели на снегу мелких прыгающих насекомых. Отмечается, что от их скопления снег местами приобрел черный окрас. Люди считали, что это личинки непарного шелкопряда.

Эколог объяснила, что на самом деле это «снежные блохи».

«Если прыгают, это „снежные блохи“. Это мельчайшие насекомые, которые внешне напоминают блох, но относятся к семейству ногохвосток, при этом ничего общего с блохами у них нет. Снежными или глетчерными блохами их назвали за внешнее сходство и передвижение прыжками.

Ногохвостки предпочитают обитать в холоде. Питаются насекомые органикой, живут в снегу, там откладывают яйца. Иногда во время оттепелей ногохвостки образуют массовые скопления на снегу. Выглянуло весеннее солнышко, вот они и массово вылезли», — сказала Черная.

Фото: «КП-Рязань»