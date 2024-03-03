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В деревне Рязанской области сутки искали сбежавшего страуса
В пронских соцсетях появилось сообщение, что хозяин одного из баклановских подворий ищет молодого страуса. Птица из-за высоких сугробов могла перешагнуть через забор и отправиться гулять по деревне.

В деревне Бакланово Рязанской области около суток искали сбежавшего страуса Жоржа. Об этом сообщил ИД «Пресса».

По данным издания, 29 февраля в пронских соцсетях появилось сообщение, что хозяин одного из баклановских подворий ищет молодого страуса.

Как рассказала «Пресса», птица из-за высоких сугробов могла перешагнуть через забор и отправиться гулять по деревне.

Отмечается, что Жоржа нашли на другой день к вечеру и вернули в семью. Отмечается, что хозяин птицы благодарен соседям.

«Вообще-то у страусов только к трем годам выясняется, самец это или самка. Просто тот, которого мы называем Жорж, намного крупнее второй птицы.

А эту пару я купил только прошлым летом. Нет, не из-за яиц, а так, ради интереса. Кстати, птицы умные, все понимают. Уже сегодня с ними можно общаться, примерно, как с пятилетними детьми. Они очень доброжелательные, с ними с удовольствием играют наши дети. Да я и сам получаю удовольствие от того, что они живут на нашем подворье», — поделился хозяин страусов Анатолий.