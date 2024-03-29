За сутки в Рязанской области из оборота изъяли 112 литров контрафактного алкоголя

Составлены протоколы об административном нарушении.

За сутки в Рязанской области из оборота изъяли 112 литров контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Полицейские нашли в Рязани, в Рыбновском и Ермишинском районах нарушения правил продажи спиртного.

Составлены протоколы об административном нарушении.

Отмечается, что в селе Нестерово Пителинского района и в селе Царево Ермишинского района полицейские обнаружили продажу алкогольной продукции из жилых домов.

Рейды продолжатся.