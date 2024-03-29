За сутки в Рязани уровень Оки поднялся на 40 сантиметров

Половодье развивается в соответствии с прогнозом.

За сутки в Рязани уровень Оки поднялся на 40 сантиметров и составляет 169 см относительно нулевой отметки гидрологического поста. Об этом сообщает региональное МЧС.

у села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 63 см и составляет 257 см, в Касимове на 5 см и составляет 155 см.

в реке Мокша у Кадома вода поднялась на 25 см и отметка составляет 254 см.

в реке Проня у населенного пункта Быково на 23 см и составляет 326 см.

у села Троица уровень воды в реке Ранова повысился на 81 см и составляет 565 см.

в Скопине уровень воды в реке Верда повысился на 14 см и составляет 232 см.

По данным ведомства, половодье развивается в соответствии с прогнозом.