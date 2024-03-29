ВС РФ ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики и ПВО ВСУ

Украинские военные за сутки потеряли в совокупности до 795 человек.

ВС РФ ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики и ПВО ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на 29 марта российские военные нанесли удар высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал», по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ. Отмечается, что цель удара достигнута, все объекты поражены.

Украинские военные за сутки потеряли в совокупности до 795 человек.

Система ПВО РФ за сутки уничтожила 175 БПЛА, сбила 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Vampire».