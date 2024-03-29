В Тверской области девушку вытолкнули из окна

В Тверской области девушку вытолкнули из окна. Об этом сообщил портал «Твериград» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Инцидент произошел в Максатихе.

В полицию поступила информация, что из окна квартиры на пятом этаже дома на улице Восточная выпала девушка. В результате она умерла.

На место выехала следственно-оперативная группа, а также бригада медиков. По предварительной версии, 25-летняя девушка выпивала со знакомым. Она поругалась со знакомым и в какой-то момент села на подоконник открытого типа. Мужчина подошел к ней и с силой вытолкнул.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 43-летний житель поселка Максатиха. Его задержали и заключили под стражу. Возбуждено дело по статье «Убийство».