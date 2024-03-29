В Таджикистане задержаны девять человек по подозрению в связи с исполнителями теракта в «Крокусе»

Напомним, количество пострадавших при теракте выросло до 551 человека.

В Таджикистане задержаны девять человек по подозрению в связи с исполнителями теракта в «Крокусе». Об этом пишет URA.RU со ссылкой на собственный источник в таджикских спецслужбах.

Отмечается, что этих людей также подозревают в связи с запрещенным Исламским государством*.

Напомним, количество пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 551 человека.

*запрещенная в России террористическая организация.