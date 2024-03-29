В Сочи мужчина задержал студентов, которые хотели поджечь дом его соседей

В Сочи мужчина задержал студентов, которые хотели поджечь дом его соседей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, инцидент произошел 27 марта. Двое студентов собирались сжечь дом семьи, запретившей одному из них встречаться с их дочерью, но перепутали адреса и по ошибке подожгли соседний дом. Молодые люди облили горючим входную дверь в дом пенсионера и подожгли.

Мужчина потушил огонь и остановил поджигателей. Их передали полиции. Возбуждено уголовное дело.