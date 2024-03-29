В СИЗО отправили девятого подозреваемого в деле о теракте в «Крокусе»

Речь идет о гражданине Таджикистана Назримаде Лутфуллои

Подозреваемого в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримада Лутфуллои отправили в СИЗО до 22 мая. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Гражданина Таджикистана задержали на следующий день после теракта. По информации источника, мужчину попросили предъявить документы, на что он выругался в адрес полицейских, а также вел себя дерзко и вызывающе. Ему дали 15 суток ареста.

По данным источника, Лутфуллои жил в хостеле в районе станции метро Щелковская.