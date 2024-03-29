В Сасове 41-летний житель хотел зарезать жену
Возбуждено уголовное дело.
В Сасове 41-летний житель хотел зарезать жену. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что в полицию обратилась 31-летняя женщина и сообщила, что пьяный муж угрожает ее убить.
На адрес оперативно выехали правоохранители.
По предварительным данным, 41-летний мужчина распивал спиртное и заподозрил супругу в измене. Он попросил женщину дать ему телефон, но та отказала. Тогда сасовец схватил нож и начал угрожать.
Возбуждено уголовное дело.