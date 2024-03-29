В Рязанской области пройдет неделя семейных МФЦ

Мероприятия начнутся со дня открытых дверей. В рязанских семейных МФЦ начало в 10:00, в центре «Семья» — в 11:00. Специалисты расскажут о соцсервисах, мерах соцподдержки, помогут их оформить, окажут юридическую помощь.

В Рязанской области пройдет неделя семейных МФЦ. Об этом РЗН. инфо сообщила пресс-служба регионального минсоца. С 1 по 6 апреля в Рязани и области пройдет «Неделя семейных МФЦ». Они находятся по адресам:

город Рязань, улица Электрозаводская, дом № 52;

город Рязань, улица Чкалова, дом № 66;

город Касимов, улица Ленина, дом № 9а;

город Ряжск, улица Окаемова, дом № 20;

город Сасово, улица Советская, дом № 99;

город Скопин, улица Афиногенова дом № 15А;

Шиловский район, поселок Лесной, улица Первомайская, дом № 10А.

Мероприятия начнутся со дня открытых дверей. В рязанских семейных МФЦ начало в 10:00, в центре «Семья» — в 11:00. Специалисты расскажут о соцсервисах, мерах соцподдержки, помогут их оформить, окажут юридическую помощь.

На мероприятия можно приходить с ребенком. В семейных МФЦ есть детская комната. На площадках запланированы мастер-классы, развивающие игры, интерактивы.Возрастное ограничение — 0+.