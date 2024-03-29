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В Рязанской области появятся защищенные SIM-карты с отечественной операционной системой

Операционная система SIMART MI для SIM-карт — полностью российская разработка, выполненная на территории страны отечественными специалистами. Это подтверждается включением операционной системы в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. SIM-карты с отечественной операционной системой предоставляет нижегородская компания АО НоваКард, крупнейший производитель смарт-карт в России и СНГ.

«Сегодня МТС воспринимается не только как телеком-оператор, но в первую очередь как IT-компания с сильными компетенциями в разработке цифровых продуктов и программного обеспечения. Особенно в тех направлениях, где необходимо заместить зарубежные решения, обеспечивающие информационную безопасность нашей инфраструктуры и клиентов. Использование отечественной ОС в SIM-картах — один из первых шагов в импортозамещении критически важных компонентов сети. В сотрудничестве с НоваКард мы принимали активное участие в тестировании образцов SIM-карт с новым ПО», — отметил коммерческий директор массового рынка Юрий Нефедов.

Собственное отечественное ПО также используется для подготовки данных и генерации ключевого материала для SIM-карт. Система подготовки данных «НоваКард. Персонализация» наряду с операционной системой SIMART MI включена в реестр отечественного программного обеспечения.

«Новые SIM-карты поддерживают международные и отечественные алгоритмы аутентификации абонентов в сетях мобильной связи. Они протестированы и уже успешно используются абонентами в ряде регионов России», — заверил директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.