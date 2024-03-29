В Рязанской области подтопило еще два низководных моста

Всего на территории области подтоплено 13 низководных мостов.

В Рязанской области подтопило еще два низководных моста. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В результате подъема воды реках в пятницу, 29 марта, подтопило два низководных моста:

через реку Истья у населенного пункта Острая Лука Спасского района (спланирована работа лодочной приправы);

через реку Мостья у населенного пункта Пустотино Кораблинского района (имеется объездной путь).

Всего на территории области подтоплено 13 низководных мостов.

Отмечается, что жизнеобеспечение населения не нарушено, спланирована работа пожарно-спасательных формирований, полиции и других служб.