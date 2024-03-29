В Рязанской области откроют культурный центр Захара Прилепина «Традиция»

Отмечается, что данное учреждение будет помогать писателям, кинематографистам и музыкантам обратить на себя внимание публики.

В Рязанской области откроют культурный центр Захара Прилепина «Традиция». Об этом сообщает ТАСС .

Отмечается, что данное учреждение будет помогать писателям, кинематографистам и музыкантам обратить на себя внимание публики, а также получить экспертную поддержку.

Подобные центры уже открылись в Ульяновской области и Забайкальском крае.