В Рязанской области откроют культурный центр Захара Прилепина «Традиция»
Отмечается, что данное учреждение будет помогать писателям, кинематографистам и музыкантам обратить на себя внимание публики.
В Рязанской области откроют культурный центр Захара Прилепина «Традиция». Об этом сообщает
Отмечается, что данное учреждение будет помогать писателям, кинематографистам и музыкантам обратить на себя внимание публики, а также получить экспертную поддержку.
Подобные центры уже открылись в Ульяновской области и Забайкальском крае.