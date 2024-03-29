В Рязанской области 30 марта потеплеет до +14 градусов

В субботу, 30 марта, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков.

В Рязанской области 30 марта потеплеет до +14 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В субботу, 30 марта, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков.

Ветер северной четверти, с переходом на западный, 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит 0, +5 градусов, днем +9, +14 градусов.