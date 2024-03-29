В Рязани задержали мужчину за серию краж у пенсионеров и хранение наркотиков

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани задержали мужчину за серию краж у пенсионеров и хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что мужчина украл из дома пенсионерки на улице Садовой 140 тысяч рублей. Женщина перепутала грабителя с соседом и попросила его почистить трактором снег у дома, мужчина согласился, назвав ей сумму оплаты за работу. Когда женщина давала деньги мужчине, он заметил место, в которых они хранятся. После этого мужчина вернулся в квартиру и украл остальные деньги.

Мужчину задержали во время ночного патрулирования. Преступником оказался 31-летний жителя Дягилева, который постоянно жил у знакомых. Во время задержания у него нашли три пакетика с синтетическими наркотиками общей массой 2, 52 г.

Выяснилось, что мужчина украл еще 380 тысяч рублей у другой пенсионерки, проживающей на Первомайском проспекте. Рязанец под предлогом продажи швейной машинки проник к ней в квартиру, выяснил место хранения денег, отвлек внимание женщины и украл деньги.

Возбуждено уголовное дело.