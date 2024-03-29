В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

Мужчину взяли под стражу. Позже его передадут инициаторам розыска.

В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Оперативники узнали о местонахождении 24-летнего рязанца, объявленного в федеральный розыск. Он обвиняется в серии хищений по части 2 и части 3 статьи 158 УК РФ («Кража») и — по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).

Отмечается, что рязанец пытался скрыться от суда, но его нашли и задержали.

Мужчину взяли под стражу. Позже его передадут инициаторам розыска.