В Рязани задержали 47-летнего мужчину за кражу 100 тысяч рублей у пенсионера

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани задержали 47-летнего мужчину за кражу 100 тысяч рублей у пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в полицию обратился 86-летний рязанец и сообщил, что с его банковского счета пропали 100 тысяч рублей. При этом пластиковая карта была на месте. Мужчина заметил в своем телефоне сообщение, что кто-то с интервалом в сутки дважды снял с карты по 50 тысяч.

Оперативники установили, что несколько дней назад потерпевший познакомился в супермаркете с мужчиной, который сообщил, что ему негде жить. Рязанец пригласил его к себе, но через несколько дней гость пропал.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 47-летний житель Рязанской области.

Возбуждено уголовное дело.