В Рязани пропал 39-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

Данных о местонахождении Александра Закурдаева нет с 25 марта.

В Рязани пропал 39-летний Александр Закурдаев. Об этом сообщил ПСО «Мещера».

Информации о местонахождении мужчины нет с 25 марта.

Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, карие глаза, брит налысо, борода. Неизвестно, во что он был одет. Также уточняется, что рязанец нуждается в медицинской помощи.