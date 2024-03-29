В Рязани пройдет закрытие 13 сезона ночной хоккейной лиги

Вход на мероприятие свободный.

31 марта в ДС «Олимпийский» состоится закрытие 13 сезона Ночной хоккейной лиги. Болельщиков ждут сразу три матча:

В 12:00 команды сыграют за третье место в дивизионе «Любитель 18+", в 14:00 на лед выйдут финалисты данного дивизиона. В 16:30 состоится финальный матч для хоккеистов 40+, в котором встретятся команды «Автошкола» и «Динамо М».

Для зрителей — выступление Рязанского балета на льду, шоу-балет на коньках из Москвы, а также выступление Серебряного призера Олимпийских игр по фигурному катанию Александры Трусовой. Почетным гостем мероприятия станет Президент федерации хоккея России Владислав Третьяк.

По окончанию церемонии награждения знамениты гости проведут автограф-сессию для зрителей.

Вход на мероприятие свободный.

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