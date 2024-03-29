В Рязани начались съемки шоу «Играем свадьбу»

Предположительно, выпуск выйдет через месяц.

В Рязани начались съемки шоу «Играем свадьбу». Об этом сообщил Telegram-канал «Рязань».

По информации источника, съемочная группа объехала различные городские места и готовила исторические обзоры. «Свадьбу играют по рязанским традициям и в рязанских костюмах, учитывают народные обычаи и обряды», — уточняется в публикации.

Так, на базе отдыха «Звездный» пройдет мальчишник.

Предположительно, выпуск выйдет через месяц.