В Рязани из-за застрявшего на переезде автобуса задержали пригородные поезда

Автобус выехал на переезд на улице Военных автомобилистов и заглох.

В Рязани из-за застрявшего на переезде автобуса задержали пригородные поезда. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе МЖД.

Инцидент произошел в пятницу, 29 марта, в 15:23 в районе улицы Военных автомобилистов в Рязани. Автобус выехал на переезд и заглох.

Дежурная по переезду включила заградительный сигнал, оповестив локомотивные бригады приближающихся поездов о препятствии на пути. ДТП удалось избежать.

Как рассказали в ведомстве, из-за происшествия задержали пригородный поезд № 6305 сообщением «Ряжск-Рязань» на 12 минут и пассажирские поезда № 103 «Адлер -Москва» на 11 минут и № 29 «Новороссийск-Москва» на семь минут.

МЖД призвала водителей быть бдительными на железнодорожных путях и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее очевидцы прислали РЗН. Инфо кадры с места происшествия.