В России упростили порядок получения статуса ветерана боевых действий

Теперь для получения статуса ветерана боевых действий будет достаточно документов, которые подтверждают ранения, травмы или контузии, а также официальных бумаг о награждении государственной или ведомственной наградой.

В России упростили порядок получения статуса ветерана боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее постановление в пятницу, 29 марта, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь для получения статуса ветерана боевых действий будет достаточно документов, которые подтверждают факт ранения, травмы или контузии, а также официальных бумаг о награждении государственной или ведомственной наградой.

Отмечается, что нововведения направлены на участников спецоперации, которые из-за боевых действий утратили контракты с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на вооруженные силы, или не смогли оформить их должным образом.