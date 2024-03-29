В России предложили делать «социальную водку» для бедных граждан

Инициативу высказал глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

В России предложили делать «социальную водку» для бедных граждан. Об этом в беседе с изданием News.ru сообщил глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

По его словам, стоимость самой дешевой водки доходит до 300 рублей, на подпольном рынке цена варьируется от 100 до 150 рублей. По мнению эксперта, чтобы решить проблему с нелегальной продукцией, нужно сделать массовую водку с ценой в 100 рублей.

Дробиз рассказал, что ежедневно полицейские находят мини-заводы с незаконным производством алкоголя, а также нелегальные точки продаж. Однако глава центра считает, что, пока минимальная зарплата при нынешних ценах не будет составлять 35-40 тысяч рублей, бороться с нелегальными рынком экономическими методами бесполезно. В качестве примера он упомянул, что в Европе можно приобрести бутылку вина за 1,5 евро при пособии по безработице в 700-800 евро.