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В РГАТУ имени Костычева прошел межрегиональный конкурс для школьников из ЦФО

В РГАТУ имени Костычева прошел межрегиональный конкурс «Актуальные вопросы биологии и биотехнологии как основа развития сельского хозяйства и промышленности Российской Федерации» среди учащихся 9-11 классов средних общеобразовательных школ ЦФО. Он состоялся в среду, 27 марта, его проводил факультет ветеринарной медицины и биотехнологии.

В 2023 году по решению Минпросвещения России конкурс включили в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений на 2023/2024 учебный год.

Цель конкурса — освоение школьниками основ профессионально-творческой деятельности, методов и приемов выполнения научно-исследовательских, проектных и экспериментальных работ, развития профессиональных компетенций и формирования готовности к инновационной деятельности.

Церемонию открытия провели ректор вуза Александр Шемякин и декан факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Ирина Быстрова.

Учащиеся должны были представить на конкурс исследовательские работы по различным аспектам биологии и биотехнологии сельского хозяйства и промышленности, а также по актуальным экологическим проблемам России и Рязанской области с предоставлением презентации. Экспертная комиссия конкурса определила победителей и призеров в каждой из трех номинаций, заявленных по программе конкурса: «Взаимосвязь теории и практики в решении приоритетных задач сельского хозяйства», «Теоретические и прикладные вопросы биотехнологии и микробиологии» и «Современные аспекты биоразнообразия, рационального природопользования и защиты окружающей среды».

Церемонию награждения победителей, призеров и участников конкурса провел проректор по научной работе Георгий Рембалович.