В Москве мужчина напал на пенсионерку после ее замечания
В Москве мужчина напал на пенсионерку после ее просьбы убрать вытянутые ноги с прохода. Об этом сообщило
Инцидент произошел в электропоезде «Фрязево — Апрелевка» на станции «Нижегородская».
По информации издания, неизвестный мужчина после сделанного замечания ударил гражданку 1947 года рождения и покинул вагон. В соответствии с медицинской справкой у женщины выявили перелом носа со смещением.
Полицейские задержали мужчину и доставили в линейное подразделение, где он признал вину и раскаялся в преступлении. На него завели уголовное дело.