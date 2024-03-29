В Москве мужчина напал на пенсионерку после ее замечания

В Москве мужчина напал на пенсионерку после ее просьбы убрать вытянутые ноги с прохода. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Инцидент произошел в электропоезде «Фрязево — Апрелевка» на станции «Нижегородская».

По информации издания, неизвестный мужчина после сделанного замечания ударил гражданку 1947 года рождения и покинул вагон. В соответствии с медицинской справкой у женщины выявили перелом носа со смещением.

Полицейские задержали мужчину и доставили в линейное подразделение, где он признал вину и раскаялся в преступлении. На него завели уголовное дело.