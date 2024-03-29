В МЧС уточнили информацию о дыме около завода «Технониколь» в Рязани

По данным МЧС, на улице Громовой загорелось хоз. постройка.

В МЧС уточнили информацию о дыме около завода «Технониколь» в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По данным МЧС, на улице Громовой загорелась хоз. постройка. В тушении пожара участвует 3 машины и 12 человек. В настоящее время пожар локализован. Его площадь составила 40 квадратных метров.

По предварительной информации, поврежден фасад жилого здания.

Ранее около завода «Технониколь» заметили дым.