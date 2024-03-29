В Иркутской области женщина утонула в ушедшем под воду автомобиле
В Иркутской области женщина утонула в ушедшем под воду автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Трагедия произошла недалеко от населенного пункта Сарма.
По информации источника, водитель внедорожника, несмотря на запрещающие знаки, ехал по льду. В трех километрах автомобиль провалился и затонул. Мужчина смог выбраться, а женщина — нет.
«Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России подняли тело погибшей и передали полицейским», — указано в публикации.