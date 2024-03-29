В Госдуме предложили ужесточить наказание за фиктивные браки

По словам депутата, в России нужно ввести уголовную ответственность за фиктивные браки, заключенные ради получения гражданства.

В Госдуме предложили ужесточить наказание за фиктивные браки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Виталия Милонова.

По его словам, в России нужно ввести уголовную ответственность за фиктивные браки, заключенные ради получения гражданства.

«Гражданство — это святое. Им нельзя разбрасываться и продавать», — отметил Милонов.

Депутат отметил, что в настоящее время в РФ нет ответственности за оформление фиктивного брака. Но обманутый супруг может взыскать с недобросовестного убытки и моральный вред.