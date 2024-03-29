В Брянске силовики нашли ОПГ, промышлявшую оборотом оружия

В Брянске силовики нашли ОПГ, промышлявшую оборотом оружия. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, четверо жителей Брянска: 16-летний и 17-летний подростки, 18-летний и 47-летний мужчины — создали ОПГ осенью прошлого года. За это время они успели собрать схрон из 11 винтовок разных моделей производства Тульского оружейного завода. Кроме огнестрельного оружия, в схроне были 350 винтовочных патронов кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм.

Все четверо задержаны. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот оружия. Членам ОПГ грозит до восьми лет колонии. Все они, включая несовершеннолетних, ранее судимы за кражи, угоны машин, уничтожение имущества и хулиганство. Проверяется их причастность к убийству на территории Брянска годовалой давности.