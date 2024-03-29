В Башкирии произошло смертельное ДТП

В Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает NewsBash .

ДТП произошло в ночь на 26 марта на трассе М-5. Оперативно-выездная бригада Туймазинского РЭС возвращалась на базу из села Старые Кандры, их автомобиль «ГАЗ» сломался и рабочие остановились на обочине. В этот момент в стоящую машину на полной скорости врезалась фура. От удара легковушку протащило 22 метра по ограждению.

В результате 57-летний водитель-электромонтер погиб на месте, его 38-летний напарник получил тяжелую травму и был госпитализирован.