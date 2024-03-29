Умер спасавший людей во время теракта в «Крокус Сити Холле» Карен Енгибарян

Мужчина в момент трагедии проходил мимо концертного зала. Он бросился к центральному входу, помогал вытаскивать людей из зоны задымления, а одному из пострадавших отдал куртку.

Умер Карен Енгибарян, спасавший людей во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила «Газета.ру».

В момент трагедии Енгибарян проходил мимо концертного зала. Он бросился к центральному входу, помогал вытаскивать людей из зоны задымления, а одному из пострадавших отдал куртку.

В результате мужчина надышался угарным газом, у него развилась острая легочная инфекция. Позже его госпитализировали с высокой температурой, состояние продолжало ухудшаться. В итоге он умер. Ему было 35 лет.

«Героически, рискуя жизнью, он помогал людям: вытаскивал из дыма, отводил их к медикам и шел обратно», — рассказали об Енгибаряне в Союзе армян России.