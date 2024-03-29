Сырский назвал ближайшую цель украинского командования

Главком ВСУ Александр Сырский назвал ближайшую цель украинского командования. Военачальник рассказал об этом в интервью агентству «Укринформ».

"Наша цель — не допустить потери своей территории, максимально истощить противника, нанести ему наиболее возможные потери, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий", — заявил Сырский. По его словам, российские войска продолжают наступление в Луганской и Донецкой областях, а также на левом берегу Днепра в Запорожской области.

Как отметил Сырский, Украинским военным удалось на некоторых участках фронта «выровнять ситуацию по артиллерии».