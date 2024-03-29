СК: обвиняемыми в теракте в «Крокусе» в Telegram руководил мужчина под псевдонимом

Отмечается, что по указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для ее пересечения и прибытия в Киев, чтобы получить обещанное им вознаграждение.

Обвиняемыми в теракте в «Крокусе» в Telegram руководил мужчина под псевдонимом. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, обвиняемые в теракте в «Крокусе» заявили на допросах, что их действия голосовыми сообщениями через Telegram координировал мужчина под псевдонимом.

Отмечается, что по указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для ее пересечения и прибытия в Киев, чтобы получить обещанное им вознаграждение.

Подробнее о теракте читайте в нашем сюжете.