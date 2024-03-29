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Рязанские налоговики объяснили, как открыть свой бизнес, не выходя из дома
Зарегистрировать ИП или компанию, получить электронную подпись и открыть счет в банке теперь можно онлайн, то есть без личного обращения в госорганы и финансовые организации, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе Управления федеральной налоговой службы (УФНС) России по Рязанской области.

Зарегистрировать ИП или компанию, получить электронную подпись и открыть счет в банке теперь можно онлайн, то есть без личного обращения в госорганы и финансовые организации, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе Управления федеральной налоговой службы (УФНС) России по Рязанской области. Такие возможности предоставляет комплексный сервис «Старт бизнеса онлайн».

Он запущен с 1 марта 2024 года и будет работать в рамках эксперимента до 1 марта 2025 года. После анализа результатов функционирования этого сервиса набор государственных и коммерческих услуг, необходимых для старта и развития бизнеса, может быть дополнен.

«С помощью сервиса „Старт бизнеса онлайн“ можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или открыть общество с ограниченной ответственностью с единственным учредителем, одновременно являясь руководителем общества», — пояснила нашему изданию начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Рязанской области Алла Кондакова.

При этом заявитель должен иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг и подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе.

Отметим, что при подготовке документов для регистрации бизнеса заявителю необходимо выбрать банк, в котором он откроет счет, затем дать согласие на удаленную выдачу электронной подписи и направить документы для регистрации бизнеса и открытия счета через сервис ФНС России. К эксперименту уже присоединились ВТБ, Газпромбанк, ПСБ и Сбербанк.