Рязанская ГИБДД предупредила жителей об ухудшении погодных условий

В пятницу, 29 марта, в регионе облачно с прояснениями, местами дождь, гололедица.

Рязанская ГИБДД предупредила жителей об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пятницу, 29 марта, в регионе облачно с прояснениями, местами дождь, гололедица.

Температура воздуха по области ночью −2…+3°С, днём +6…+11°С.

Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными.