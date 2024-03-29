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«Рязаньгоргаз» принял участие в «Неделе карьеры с Рязанским политехом»

Специалисты отдела по работе с персоналом АО «Рязаньгоргаз» приняли участие в профориентационном мероприятии «Неделя карьеры с Рязанским политехом», организованном Рязанским институтом (филиалом) Московского политехнического университета для студентов вуза и выпускников школ.

Газовики рассказали о работе в компании, востребованных профессиях, программах обучения персонала на базе собственного учебно-методического центра, традициях наставничества, льготах для сотрудников, мероприятиях, проводимых первичной профсоюзной организации, ответили на вопросы студентов и пригласили их на практику.

Кадровики «Рязаньгоргаз» особо отметили, что молодые люди без опыта работы имеют возможность освоить на предприятии новую профессию и развиваться в выбранном направлении.

«С рязанским политехническим институтом у нас действует соглашение о сотрудничестве — студенты проходят производственную и преддипломную практики на предприятии и в дальнейшем устраиваются к нам на работу. Карьерные мероприятия помогают компании найти нужных специалистов, а студентам узнать о предприятии непосредственно от его представителей», — рассказала специалист отдела по работе с персоналом АО «Рязаньгоргаз» Людмила Цизина.