Рязанца осудили за сбыт крупной партии наркотиков

Установлено, что мужчина получил информацию о прибытии в одно из почтовых отделений Рязани посылок с запрещенными веществами.

Рязанца осудили за сбыт крупной партии наркотиков. Об этом сообщила прокуратура на транспорте.

Установлено, что мужчина получил информацию о прибытии в одно из почтовых отделений Рязани посылок с запрещенными веществами весом по килограмму каждая.

За получение ему предложили заплатить 80 тысяч рублей. Мужчину задержали сотрудники ФТС России.

Суд назначил преступнику наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.