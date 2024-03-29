Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в апреле

С 22 по 27 апреля включительно россиян ждет шестидневная рабочая неделя.

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

Там рассказали, что с 22 по 27 апреля включительно россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Однако после нее в России будет четыре выходных дня подряд.

Напомним, россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая. Субботний выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля, а со 2 ноября — на 30 апреля.