Россиян предупредили о последствиях мощной вспышки на солнце
Могут произойти ухудшения условий радиосвязи.
Россиян предупредили о последствиях мощной вспышки на солнце. Об этом пишет РБК со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
Отмечается, что тридцатиминутная вспышка класса М произошла на Солнце.
Специалисты предупредили, что 29 марта могут произойти вспышки класса X, солнечная активность будет от умеренной до высокой.
Могут произойти ухудшения условий радиосвязи.
Метеозависимым людям нужно быть внимательными к своему здоровью.