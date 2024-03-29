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Россиян предупредили о последствиях мощной вспышки на солнце
Могут произойти ухудшения условий радиосвязи.

Россиян предупредили о последствиях мощной вспышки на солнце. Об этом пишет РБК со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Отмечается, что тридцатиминутная вспышка класса М произошла на Солнце.

Специалисты предупредили, что 29 марта могут произойти вспышки класса X, солнечная активность будет от умеренной до высокой.

Могут произойти ухудшения условий радиосвязи.

Метеозависимым людям нужно быть внимательными к своему здоровью.