Россиян предупредили о последствиях мощной вспышки на солнце

Могут произойти ухудшения условий радиосвязи.

Россиян предупредили о последствиях мощной вспышки на солнце. Об этом пишет РБК со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Отмечается, что тридцатиминутная вспышка класса М произошла на Солнце.

Специалисты предупредили, что 29 марта могут произойти вспышки класса X, солнечная активность будет от умеренной до высокой.

Могут произойти ухудшения условий радиосвязи.

Метеозависимым людям нужно быть внимательными к своему здоровью.