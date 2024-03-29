По требованию прокуратуры в Клепиковском районе начнут отлов бездомных животных

Отмечается, что в 2023 году на территории Клепиковского района увеличилось количество пострадавших от укусов бездомных собак.

По требованию прокуратуры в Клепиковском районе начнут отлов бездомных животных. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что в 2023 году на территории Клепиковского района увеличилось количество пострадавших от укусов бездомных собак. Поэтому в декабре прошлого года прокуратура направила в суд заявление с требованиями обязать администрацию района принять меры к отлову бездомных животных.

В марте 2024 года администрация заключила муниципальный контракт на оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Клепиковского муниципального района.